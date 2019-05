Il Real Madrid è pronto al ribaltone. Sotto la supervisione di Zinedine Zidane, il mercato dei blancos si appresta ad essere spumeggiante. Uno tra Neymar e Mbappé nel mirino, Hazard praticamente in pugno. E gli esuberi? Fanno gola, in modo pazzesco. A partire da Isco. Il centrocampista offensivo dei madrileni piace tantissimo alla Juventus, e come racconta Marca, potrebbe lasciare la capitale spagnola praticamente 'a prezzo di saldo'. Quanto? Conti facili: si parte dai 60 milioni di euro. Una stagione non certamente perfetta, per una cifra che si avvicina alle possibilità della Juventus. A patto che qualcuno esca, lì davanti.