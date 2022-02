Il centrocampista del Real Madrid con il contratto in scadenza Isco non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto. Il trequartista classe 1992 spagnolo sembrerebbe però anche lontano dal Siviglia che sembrava potesse essere la destinazione del giocatore per l'estate. Ora come riferisce El Nacional ci potrebbe essere la Juventus dietro al rifiuto. Il giocatore potrebbe essere un sostituto di Paulo Dybala oppure giocare anche insieme alla Joya.