Nemmeno Zinedine Zidane è riuscito a far ritrovare Isco. Il ritorno del tecnico francese sulla panchina dei blancos sembrava aver chiuso alla possibilità di partenza per il fantasista spagnolo, ma ora tutto è cambiato. Per Isco, infatti, l’ipotesi di un addio al Real Madrid è tornata di attualità. E' pronta la rivoluzione nella capitale spagnola, con il club che vedrà diverse partenze dopo una stagione orribile: a riportarlo è Marca, che spiega come in Spagna le voci dei molti e imminenti addii si susseguano con forza.



LE CONDIZIONI - Zidane vuole una squadra nuova, con nuovi obiettivi e motivazioni, per tornare a vincere tutto: ecco perché il primo nome sulla lista è quello di Eden Hazard, ma non sarà certo l'ultimo. Ed ecco perché Isco può partire. Il feeling non è più lo stesso di un tempo e da Solari in poi si è rotto qualcosa anche con l'ambiente. Zidane lo ha rimesso al centro del progetto, ma il rendimento del suo Real non è cresciuto di molto e ora le strade possono separarsi: c'è sempre la Juve su Isco, pallino dell'ormai ex Allegri, che sarebbe disposta a pagare 60 milioni di euro circa di valutazione del suo cartellino. Qualità ed esperienza da vincente, con un problema Fair Play Finanziario da affrontare in casa Real, vista la rivoluzione. La Juve ci pensa e ora può accelerare.