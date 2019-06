Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, il Real Madrid è pronto a salutare Isco per fare cassa e puntare su Eriksen. Sul giocatore spagnolo ci sono diversi club, con le italiane che restano alla finestra in attesa di capire gli sviluppi della situazione. Soprattutto la Juventus: in attesa di capire il futuro di Paulo Dybala, i bianconeri stanno valutando diversi profili per ampliare il proprio parco offensivo. E sì, ci sarebbe anche Isco tra i profili attenzionati. Il giocatore è inoltre un pupillo di Fabio Paratici da tempo, e lo stesso capo dell'area sportiva è pronto a fiutare il momento.