Ronaldo sempre al centro del mercato, non tanto come oggetto del desiderio, quanto come utile supporto nelle trattative per Fabio Paratici. CR7, secondo quanto riportato da Don Balon, avrebbe già alzato la cornetta per mettersi in contatto con l'ex compagno al Real Madrid, Isco. Il talentuoso centrocampista spagnolo, valutato 55 milioni dai blancos, resta nel mirino di Paratici, che ora lascia fare le prime mosse a Ronaldo in attesa che il mercato riapri ufficialmente: resta comunque il fatto che Isco non abbia trovato molto spazio in questo avvio di stagione.