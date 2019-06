Pep Guardiola e il Manchester City contro la Juventus. Non per Joao Cancelo (la trattativa per ora si è fermata) ma per Isco, fantasista del Real Madrid che può lasciare la Casa Blanca in estate. Secondo quanto riportano i media spagnoli Isco può dire addio al Real Madrid per 80 milioni di euro, cifra a cui la Juve può arrivare con qualche cessione eccellente in attacco. I bianconeri ci sono: Isco può lasciare il Real.