Isco può lasciare il Real Madrid. Al Bernabeu ci sono posti in piedi in attacco dopo gli arrivi di Hazard, Jovic e Rodrygo e la cessione dello spagnolo in estate non è esclusa. Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, il fantasista spagnolo può liberarsi per 80 milioni di euro nonostante una clausola da 700. Ora il Real ha bisogno di cedere e Isco è tornato in orbita Juve.