Dopo una prima parte di mercato trascorsa a piazzare colpi roboanti come Jovic o Hazard, il Real Madrid sa di dover necessariamente vendere per sistemare un bilancio appesantito dalle spese importanti. I Blancos sanno di poter contare su una lista di almeno undici giocatori in partenza. Secondo Marca, uno di questi è Isco. Il trequartista spagnolo è stato un cardine prezioso nel ciclo dei trionfi europei degli ultimi anni, ma ora sembra definitivamente uscito dal progetto tecnico. La Juventus è pronta a farsi avanti: da diverso tempo i bianconeri seguono il giocatore e vorrebbero piazzare un importantissimo colpo in attacco. Resta da valutare il prezzo del trasferimento: gli 80 milioni fissati dal Real spaventano eventuali acquirenti. Si lavora per cercare di abbassare le pretese dei Blancos.