Il Real Madrid saluterà diversi giocatori a fine stagione. Tra questi ci potrebbe essere Isco, ai margini del progetto tecnico di Zidane. Stando a quanto riporta il portale spagnolo Todofichajes.com, i Blancos libererebbero il giocatore per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Prezzo accessibile a molti club anche per i tempi che corrono, tra cui la Juventus che da tempo stima le qualità del trequartista ex Malaga. Su Isco ci sarebbe anche il Siviglia, che al momento si trova in svantaggio rispetto alla concorrenza.