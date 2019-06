Isco resta uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione ma il Real Madrid non sembra intenzionato a cedere la sua stella e l'ultimo indizio che arriva dalla Spagna non sembra positivo per la Juventus. Le Merenguestramite un video firmato Adidas pubblicato sui propri account social ufficiali. A fare da primo testimonial in copertina è proprio il fantasista spagnolo.