Isco Alarcón rappresenta indubbiamente il rimpianto più grande di Massimiliano Allegri alla Juventus: il trequartista spagnolo è stato a lungo il sogno del tecnico livornese, che avrebbe voluto allenarlo a Torino. Adesso, proprio nell’estate che ha sancito l’addio di Max ai bianconeri, il classe ’92 può lasciare il Bernabéu e approdare in Italia. Ma in Serie A non c’è soltanto la Juventus su di lui: secondo Don Balón, negli ultimi giorni è stato soprattutto il Napoli ad insistere per Isco, mettendo sul tavolo una maxi-offerta di 60 milioni più bonus per regalare a Carlo Ancelotti il gioiello ex Malaga.