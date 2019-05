Fra i big dal futuro più incerto in casa Real Madrid c’è Isco Alarcón. I Blancos hanno blindato Toni Kroos con un nuovo contratto e lavorano ad innesti top tra centrocampo e attacco, da Hazard a Eriksen passando per Pogba: indizi sparsi, che fanno capire come il trequartista spagnolo non sia più la prima scelta di Zinedine Zidane. Come si legge su Tuttosport, Isco è in attesa e la situazione rimarrà in stand by fino a quando il Real deciderà di mettere a segno i propri colpi. Su di lui c’è da anni lo sguardo della Juventus, che ha visto aprirsi improvvisamente uno spiraglio per vederlo lontano dal Bernabéu.