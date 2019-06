L'arrivo di Isco alla Juve non è più una missione impossibile. Secodo quanto riporta Marca, infatti, il Real Madrid è pronto a cedere il fantasista per 80 milioni di euro, una cifra decisamente inferiore rispetto ai 700 milioni di euro che lo spagnolo ha nel contratto. Lo spagnolo era intoccabile fino a pochi mesi fa, ora Zidane può cederlo e la Juve resta interessata al calciatore pur non volendo sborsare la cifra richiesta dalle Merengues. Di certo però il sogno Isco non è più impossibile.