La Juve non molla Isco. Lavora a fari spenti sul talento spagnolo, ma non lo molla. Seguendo una strategia meno tormentata ma del tutto simile a quella legata a Mauro Icardi. Prima si vende, poi si affonda. Sperando che la concorrenza non lo faccia prima del club bianconero. D'altronde anche per Isco le richieste del Real Madrid sono chiare: 80 milioni il prezzo "compra subito". Poco più della metà di quanto richiede il Manchester United per Paul Pogba, per esempio. E allora la Juve non molla Isco, aspettando il momento giusto.