In estate Isco è stato a un passo dal lasciare il Real Madrid. Era un separato in casa, e a lui si era interessata anche la Juventus. Ma Don Balon svela i retroscena del perché i bianconeri non hanno affondato il colpo: il primo a sconsigliare l'acquisto dello spagnolo è stato il suo ex compagno Cristiano Ronaldo, il secondo no è arrivato direttamente da Maurizio Sarri. L'allenatore gli ha preferito Rabiot, chiedendo poi un investimento importante in difesa con l'arrivo di De Ligt.