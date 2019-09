Secondo quanto riporta il portale spagnolo Don Balon, la Juventus aveva la possibilità di acquistare Isco in estate ma due no hanno bloccato l'arrivo del fantasista spagnolo del Real Madrid, da tempo nel mirino dei bianconeri. Il primo no è stato quello di Cristiano Ronaldo, il secondo di Maurizio Sarri. L'allenatore bianconero ha infatti preferito puntare su Rabiot, facendo poi un investimento importante in difesa, piuttosto che sullo spagnolo.