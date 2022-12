Laè alla ricerca di un giocatore offensivo e sembra averne individuato uno talentuoso, per di più a costo zero. Si tratta di, vecchio pupillo di Allegri e mai così conteso da mezz'Europa. Il motivo? Dopo aver lasciato il Real Madrid per il Siviglia, Isco ha rotto con la squadra andalusa e in particolare con il direttore sportivo Monchi. Da qui la decisione di rescindere il contratto con i biancorossi e di mettersi nuovamente sul mercato, magari alla ricerca di nuove sfide e nuovi campionati. Ad Allegri è sempre piaciuto. E la Juve fiuta l'occasione a zero: lo racconta SportMediaset.