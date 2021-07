Ilha messo ufficialmente in vendita. Il trequartista che piace a Juve e Milan ha una valutazione da 20-25 milioni con le Merengues che vorrebbero cederlo a titolo definitivo. La Juve deve però iniziare a cedere: a centrocampo, infatti, ci sono diversi nomi in esubero. E il primo è Aaron Ramsey, che potrebbe far posto non solo a Manuel Locatelli (vicino a vestire il bianconero) ma anche a Miralem Pjanic. Al momento, Isco non è un obiettivo.