Ancora prima che inizi il mese di luglio, il Real Madrid è salito sul trono del mercato estivo: da Militão a Mendy, da Rodrygo a Jovic fino ad Hazard, Florentino Pérez non ha badato a spese per rinforzare la squadra di Zinedine Zidane. Adesso però serve vendere, una necessità di cui sono ben consapevoli i Blancos, che puntano a fare cassa con diversi “esuberi”. In questa lista è finito anche Isco Alarcón: non è più un segreto che il trequartista spagnolo, da anni obiettivo della Juventus, sia in uscita dal Santiago Bernabéu. Come riporta Marca, il Real ha già informato il giocatore della volontà di cederlo e tra i club interessati è spuntato anche il Milan.