Il Real Madrid ha inserito Isco nella lista delle possibili cessioni. Il nodo riguarda la valutazione del giocatore: secondo il Corriere di Torino, infatti, il Real vuole almeno 80 milioni per far partire lo spagnolo. La Juventus è concentrata sull'affare de Ligt, ma lascia i riflettori accesi anche su Isco come obiettivo per il centrocampo. E' chiaro che, se non dovesse arrivare una grossa uscita, a quel punto anche per la Juve diverrebbe molto difficile piazzare il gran colpo in entrata. Che possa essere Isco o Pogba. Insomma, siamo alle battute decisive. Sul calciatore spagnolo resta forte anche il pressing del City.