Il Real Madrid ha già avviato una rivoluzione da record per soddisfare tutte le richieste di Zinedine Zidane in vista della prossima stagione. Florentino Perez ha già messo sul piatto oltre 300 milioni di euro per gli acquisti di questa rovente estate di mercato, ma ha anche nel mirino altri nomi incredibili: da Paul Pogba per rinforzare il centrocampo a Kylian Mbappé e Neymar per far volare il reparto d'attacco. Motivo per cui Perez deve anche, per forza di cose, pensare a diverse cessioni eccellenti, così da far cassa per i tanti affari in entrata. E la Juventus potrebbe approfittarne, in particolare nella trattativa che porta a Isco. Da tempo sul taccuino di Fabio Paratici, anche e soprattutto per via dell'interesse di Massimiliano Allegri, il trequartista sarebbe perfetto anche nel 4-3-1-2 di Maurizio Sarri, che ha sostituito il tecnico livornese sulla panchina bianconera.



PRIMA LE CESSIONI - Prima di concludere una volta per tutte l'affare Isco, però, la Juventus deve fargli spazio in rosa con diverse cessioni eccellenti, in particolare nel reparto offensivo. Motivo per cui, secondo quanto riportato da Il Corriere Torino, a fargli spazio potrebbero essere le partenze di ben tre pezzi pregiati: Juan Cuadrado, che può portare una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, Mario Mandzukic, che può portare in dote i tanti milioni dalla Cina, e Gonzalo Higuain, più difficile da piazzare sul mercato, ma comunque in partenza. Attenzione, poi, al caso Paulo Dybala: l'arrivo di Isco, con l'obiettivo conclamato di essere il trequartista titolare nello schema di Sarri, toglierebbe spazio alla Joya, in quel caso più vicino a un possibile addio alla Juventus.