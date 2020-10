Non è un clima semplice, quello che in questo momento si vide all'ombra del Santiago Bernabeu. Non è facile per i giocatori, né per Zidane. E dire che dopo la vittoria nel Clasico, le parti si erano rasserenate, tranquillizzate, compattate per la vittoria. Eppure, ci ha pensato Isco a sconquassare l'ambiente blanco. Come? Attaccando Zidane: "Se deve cambiarmi, mi toglie tra il 50’ e il 60’, altrimenti all’intervallo. Se deve farmi entrare, lo fa quando mancano 10 minuti”. Le parole, raccolte da Movistar, raccontano una situazione particolare per l'ex Malaga: finora, Isco ha giocato 147 minuti, partendo per due volte da titolare. Chissà che non possa inserirsi la Juve in questa nuova polemica tutta spagnola...