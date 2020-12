Isco ha annunciato di voler lasciare il Real Madrid. Il rapporto con Zidane non è mai decollato, lo spagnolo è stato uno dei primi nomi fatti da Pirlo appena arrivato alla Juventus. Il giocatore però, secondo quanto riportano dalla Spagna, non ha intenzione di voler vestire la maglia bianconera. No alla Juve e no al Siviglia: Isco ha le idee chiare e vorrebbe giocare in Premier League, dove c'è l'Everton di Carlo Ancelotti che ci sta pensando seriamente.