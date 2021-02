1









“Per vincere la Champions con Cristiano Ronaldo la Juventus prenda uno come Isco”. Era il maggio del 2019, Pirlo non aveva ancora intrapreso la carriera da allenatore e, ai microfoni di Sky Sport, diede questo consiglio alla sua ex squadra. L’8 agosto 2020, il Maestro diventò a sorpresa il nuovo tecnico bianconero e nell’immaginare quali potessero essere le sue richieste sul mercato risuonò come un eco quella frase, pronunciata tempo addietro. Perché Isco è stato un nome spesso e volentieri accostato alla Vecchia Signora.



I RAPPORTI CON ZIDANE - Adesso il fantasista spagnolo vive un momento tutt’altro che semplice, ai margini del progetto tecnico di Zidane che fatica a dargli spazio nonostante le numerosissime assenze in casa blanca. Solo un cambio di allenatore potrebbe ribaltare il futuro di Isco, altrimenti sarà addio. È in vendita e a fronte di un’offerta consona può partire. Per la prima volta, l’ex Malaga si affaccia sul mercato come occasione e non più come oggetto di desiderio proibito e dopo anni di rincorse può risultare appetibile per molti club italiani, tra cui la Juventus.



GENNAIO E FUTURO – Come riporta Calciomercato.com, già nel mese di gennaio il suo curriculum è stato valutato da diverse squadre, non dalla Juventus, perché alla ricerca di profili diversi (vedi il tormentone per la quarta punta). Nulla, però, è da escludere a priori. Perché in estate lo spagnolo potrebbe tornare prepotentemente sul mercato: dalla Liga alla Premier League, passando per la Serie A, le pretendenti non mancheranno. Molto dipenderà dal futuro della panchina del Real Madrid, ma dal passato riecheggiano le parole di Pirlo, grande estimatore di Isco.