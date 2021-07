Dopo le ottime prestazioni a Euro2020 con la sua Svezia e i 17 gol in 34 partite nella scorsa Liga,ha rinnovato il suo contratto con la Real Sociedad, estendendo l'accordo fino al 2026. L'attaccante, che si avvia a disputare la sua terza stagione nel club basco, è finito nel mirino di alcuni grandi club europei, tra cui il Real Madrid, la Juventus e la Roma. Per il nuovo tecnico delle merengues Carlo Ancelotti, Isak sarebbe la soluzione ideale come vice Benzema, mentre nel club bianconero potrebbe sostituire sia Dybala sia Ronaldo.