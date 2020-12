La Juventus ha già iniziato a lavorare per il mercato del futuro, nel mirino di Fabio Paratici c'è Nuno Mendes. Il difensore dello Sporting Lisbona era a un passo dal rinnovo del contratto, ma l'arrivo del Liverpool nella sede del club portoghese ha bloccato tutto. I Reds infatti vogliono anticipare la concorrenza per questo talento 18enne gestito da Jorge Mendes. Su di lui ci sono anche Manchester United e Real Madrid, il giocatore non è convinto del Liverpool e la Juve continua a monitorarlo da vicino in attesa di affondare il colpo decisivo.