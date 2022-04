Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Irrati, arbitro di Juventus-Inter, non ha trovato “opposizione” o bocciature nella rilettura della gara del designatore. Per il quotidiano, infatti, "anche in presa diretta, Rocchi aveva considerato che si trattava di una gara tesa, ruvida, spigolosa e che Irrati, nonostante in certi momenti non avesse mostrato padronanza piena, alla fine ha saputo condurre anche grazie al Var Mazzoleni la partita".