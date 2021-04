COMUNICADO OFICIAL I El C.D. Leganés rechaza participar en la Superliga.



Por favor. No insistan. Mañana tenemos un partido muy importante #LeganésPonferradina Gracias. pic.twitter.com/JBrbBYmokA — C.D. Leganés (@CDLeganes) April 18, 2021

Nel maremagnum di prese di posizione sulla SuperLega, spiccano anche esempi di leggerezza e ironia come quello messo in mostra dalche ieri sera ha twittato: "Rifiutiamo l'invito a partecipare, per favore non insistete: domani abbiamo un match importante contro il Ponferradina!"