L'Italia Under 21, guidata dal ct Nicolato, torna in campo questa sera a Dublino, alle ore 21.05. Di fronte ci sarà l'Irlanda, che guida il Gruppo A di qualificazioni all'Europeo 2021 a punteggio pieno. Da osservare Tonali, sempre titolare a centrocampo, fuori dall'undici iniziale invece Kean, per fare spazio alla coppia d'attacco Pinamonti-Cutrone. Ci sarà anche Luca Pellegrini, terzino della Juve in prestito a Cagliari.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Irlanda-Italia 0-0



IRLANDA U21 (3-5-2): Kelleher; Masterson, O'Shea, Scales; O'Connor, Ronan, Coventry, Molumby, Elbouzedi; Parrott, Idah. All. Kenny.



ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Del Prato, Marchizza, Bastoni, Pellegrini Lu.; Locatelli, Tonali, Carraro; Frattesi, Pinamonti, Scamacca. All. Nicolato



LA DIRETTA:



46' Entrano Kean e Cutrone, fuori Scamacca e Pinamonti.



45' Finisce sullo 0-0 la prima frazione di gioco.



33' Chance per Frattesi, ma calcia alto.



24' Ci prova l'Irlanda con Ronan, para Carnasecchi.



22' Problema al flessore per Marchizza, esce: entra Adjapong.​



17' Pinamonti ad un passo dal gol! Gran girata di testa su cross di Pellegrini, palla fuori di pochissimo.



13' Scamacca su punizione: pallone di poco a lato.



10' Scamacca giù in area: vuole il rigore! L'attaccante prova la rovesciata su cross di Frattesi, ma va a terra.



5' Irlanda viva: occhi puntati su Parrott



1' Fischio d'inizio