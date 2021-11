Si è conclusa 0 a 2 per gli azzurri la sfida tra, gara fondamentale per la qualificazione agli. Ad aprire le marcature del match, che ha visto partire dal primo minuto anche, di proprietà della, è stato un gol al 29' di, giovane bomber del Pisa da tempo seguito in chiave mercato dalla Vecchia Signora. A servirgli il cross decisivo è stato proprio il centrocampista bianconero in prestito al Genoa, con l'attaccante abile a insaccare la palla in scivolata dopo la mancata respinta di un avversario. La partita è stata poi chiusa dalla rete in contropiede all'89' di Cancellieri, attaccante del Verona entrato in campo pochi istanti prima.