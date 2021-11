L'Italia fallisce l'obiettivo qualificazione diretta al Mondiale di Qatar 2022. La Svizzera stravince e gli azzurri non riescono a superare l'Irlanda del Nord. Tornano i fantasmi di 4 anni fa. Di seguito le pagelle del match:- Tiene a galla l'Italia con una super parata in apertura di ripresa. Sul finale rischia di regalare il gol agli avversari con un'uscita avventata- Nel primo tempo è il migliore degli azzurri e dai suoi inserimenti nascono diverse occasioni pericolose. Nella ripresa viene a mancare la benzina- Il piano di gioco studiato da Mancini passa tantissimo dalle sue verticalizzazioni: qualche errore, alcune buone imbucate. Con un salvataggio sulla linea evita la beffa nel finale- Ordinato nel respingere le poche avanzate nordirlandesi- Agganciato alla coppia dei centrali, spinge poco e copre bene (Dall'80' SCAMACCA sv)- Un cartellino giallo nei primi minuti di gioco condiziona la sua partita. Con il passare dei minuti sempre più evanescente (Dal 46'- 45 minuti con molti errori e pochi spunti)- Aleggia su di lui l'ombra di quel rigore sbagliato contro la Svizzera. Poche idee e confuse e tutta la squadra ne risente (Dal 68'- Entra in una fase confusa, non riesce a dare ordine)- La soluzione tattica studiata punta sui suoi inserimenti in area: sistematicamente, però, rimbalza sulla fisicità della difesa avversaria (Dal 63'- Il suo apporto alla manovra offensiva è nullo)- Crea scompiglio nella difesa avversaria senza, però, trovare lo spunto per far male- Un paio di verticalizzazioni fatte bene e poco più: il suo apporto alla fase offensiva non è sufficiente, nessuna traccia della fantasia che servirebbe per scardinare la difesa avversaria (Dal 68'- Non riesce a dare lo spunto, la freschezza, il dribbling che Mancini cercava con il suo ingresso)- Le sue accelerate sono come il suono della sveglia prima, e come un campanello d'allarme dopo, quando i minuti a disposizione iniziano a scarseggiare. Il primo a crederci, l'ultimo a mollare, come sempre- Non riesce a trasmette serenità alla squadra che, al contrario, è preda dell'ansia e affonda dal punto di vista mentale. In più, senza una punta diventa difficile impensierire l'Irlanda del Nord