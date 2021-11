Alle 21 scende in campo l'Italia per affrontare l'Irlanda del Nord, nella sfida che deciderà il destino degli azzurri, in chiave qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Di seguito le scelte di formazione dei due commissari tecnici.Irlanda del Nord: Peacock-Farell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis.Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa.​