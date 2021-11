Leonardoe Federicoverso un posto da titolare in. Il CTsembra pronto a lanciare dall'inizio sia il difensore che l'attaccante della, mentre per gli altri bianconeri Manuel(in campo dal primo minuto con la Svizzera) e Federicosi preannuncia una partenza dalla panchina. Come noto, la sfida di stasera sarà decisiva per la qualificazione degli azzurri aidel 2022 in Qatar.Di seguito le probabili formazioni:: Peacock-Farrell; McNair, Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Lewis; Magennis, Washington.: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa.