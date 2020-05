Lei è Irene Berzero. Modella italo-dominicana, nata a Novara,di professione modella. Su Instagram ha oltre 65 mila followers e si presenta a loro come indossatrice, come fashion lover e come protagonista del calendario hot “De Nardi2014”. Grande tifosa della Juventus è un volto importante nel mondo della moda e sta scalando le classifiche di popolarità italiane, tanto che anche Playboy l'ha notata, pur non essendo stata una vera e propria Playmate.



Ecco la stupenda Irene nella nostra gallery!