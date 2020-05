Irene Berzero fa impazzire tutti. La modella italo-dominicana, nata però a Novara, è diventata molto popolare nel 2014, quando è stata scelta come protagonista del calendario ‘De Nardi 2014’. Corpo perfetto, sinuoso e tonico, l’indossatrice è una grande tifosa della Juventus.



Dopo aver frequentato il liceo linguistico, la Berzero si è subito buttata nel mondo della moda. Nel suo passato c’è anche Playboy, seppur non è mai stata una vera e propria Playmate. La Berzero, in compagnia di altre cinque ragazze, si è fatta fotografare vestita da coniglietta a uno dei party ufficiali di Playboy Italia. Le foto dell’evento sono poi state pubblicate sulla famosa rivista.



Irene è comunque attivissima sul proprio profilo Instagram, che vanta oltre 65mila seguaci. Nella gallery tutte le FOTO HOT di Irene!