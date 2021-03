Nata a Novara, passaporto italo-dominicano e grande tifosa della Juventus. Irene Berzero, di professione modella, si presenta con un profilo Instagram da più di 60milafollower. Nella bio del suo profilo si definisce Fashion lover, ama i colori bianconeri ed è stata anche una coniglietta di Playboy posando di fronte alla macchina fotografica durante i party ufficiali in Italia. Protagonista del calendario hot "De Nardi2014", la Berzero è in dolce attesa ma nonostante il suo pancione non rinuncia a pose sexy e scatti osè.



