Un'ipotesi pressoché remota, se non impossibile. Eppure l'Iran ci mette del suo per rischiare. Nella sfida contro il Libano giocata a Mashhad, infatti, circa duemila donne che avevano acquistato il biglietto non sono state fatte entrare allo stadio: un tema, quello delle donne negli stadi, che era già stato oggetto di una minaccia da parte della Fifa alla federazione iraniana nel 2019 di escludere la squadra dai tornei. Da qui lo scenario - va ripetuto, remoto - di un'esclusione dell'Iran da Qatar 2022. Così come appare assai improbabile che a beneficiarne possa esserne proprio l'Italia, a dispetto delle voci - infondate - diffusasi sul web tra ieri e oggi.