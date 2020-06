Erling Braut Haaland, attaccante del Borussia Dortmund e in passato accostato alla Juventus in sede di mercato, si è sfogato ai microfoni di BT Sport in merito alla vittoria della Bundesliga da parte del Bayern Monaco, senza mettere un filtro alle parole: "Devo essere sincero il titolo al Bayern Monaco è una m… Uno schifo che il Bayern sia diventato il campione. Ma ora non c’è niente da fare. Siamo contenti di aver assicurato il secondo posto ed è quello che potevamo fare. Abbiamo cercato di avvicinarsi al Bayern il più possibile senza successo".