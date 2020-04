Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile addio di Maurizio Sarri. I risultati sotto gli occhi di tutti ma quel bel gioco per il quale è stato chiamato a Torino ancora non si vede. La società ha confermato piena fiducia all'allenatore, ma intanto già circolano i nomi legati al possibile successore di Sarri se la squadra non dovesse raggiungere gli obiettivi prefissati: tra i possibili profili, c'è anche quello di Zinedine Zidane, al quale però, secondo Mundo Deportivo, sta pensando anche il Psg per il dopo Tuchel.