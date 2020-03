L’allarme coronavirus in Italia non si placa, anzi è sempre più forte. Dieci giorni fa sono state rinviate Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, nello scorso weekend invece Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina, Sampdoria-Verona, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e soprattutto la sfida scudetto tra Juve e Inter. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il Governo monitora gli aggiornamenti e ha pronto un piano per combattere la diffusione del virus, che coinvolge anche lo sport.



LA PROPOSTA - E’ al vaglio del Presidente del Consiglio Conte, su suggerimento del Comitato scientifico, la possibilità di evitare manifestazioni che comportino un assembramento di persone, come ovviamente quelle sportive. Un provvedimento che, se adottato, sarebbe esteso a tutta l’Italia, e comporterebbe per il calcio partite solo e unicamente a porte chiuse. JUVE-INTER? - Questa mattina era in programma un’assemblea di Lega, a Roma, per deliberare sul nuovo calendario, che prevedeva il recupero dell’ultima giornata di campionato nel prossimo weekend, con slittamento di ogni giornate e un turno infrasettimanale extra a maggio. Diciotto società su venti avevano espresso parere favorevole all’ipotesi con l’invio di una Pec: mancava solo il sì dell’Inter, in quanto quello del Napoli era arrivato in via informale. Per questo, data la situazione chiara, l’assemblea non si dovrebbe svolgere. Si attenderà l’eventuale nuova modifica del Dpcm, che potrebbe influire sul calendario della Serie A. Juve-Inter, che secondo i piani delle 18 società citate dovrebbe disputarsi lunedì prossimo a porte aperte, potrebbe cambiare nuovamente data ed essere spostata a sabato o domenica.