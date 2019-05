Nelle ultime ore ha preso corpo l’idea di un approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Chelsea. L’ex allenatore della Juventus prenderebbe il posto di Maurizio Sarri, che, a sua volta, potrebbe sedersi sulla panchina bianconera sostituendo il livornese. Tuttavia, i Blues non sembrano trascurare altre ipotesi. Uno dei possibili pretendenti è Laurent Blanc. L’ex selezionatore della Francia non allena da tre anni e vuole rimettersi al timone. Secondo il Mundo Deportivo, lo stesso allenatore avrebbe ammesso di essere pronto a tornare e di avere le idee chiare. Insomma, una minaccia in più per la candidatura di Allegri al Chelsea.