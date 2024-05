Una settimana complessa, una settimana di polemiche dopo quanto successo nella finale di Coppa Italia e l'addio che ne è conseguito, con l'addio alla Juventus. Ma è proprio nella settimana del suo esonero che torna d'attualità l'altra passione del tecnico livornese, l’ippica. Domenica all’Ippodromo Capannelle, infatti, va in scena il “Derby Day”, la corsa più importante, che assegna il primo più ambito: il Blue Ribbon. E Allegri, con la sua cavalla Estrosa, reduce dalla vittoria nel Signorino, prenderà parte a una delle pattern di questo appuntamento, il “Presidente della Repubblica”. Un modo anche per allontanarsi dai giorni più difficili in bianconero.