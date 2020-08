Messaggi, tweet, hashtag in tendenza su Twitter. Uno su tutti #IostoconConte. Conte chi? Specifichiamo: l'allenatore dell'Inter, il Premier non c'entra nulla. Lo schieramento è nato dopo lo sfogo del tecnico ieri sera al termine della vittoria contro l'Atalanta. Conte se l'è presa con tutti difendendo solo i giocatori, gli interisti hanno detto la loro ma è intervenuto anche qualche juventino con tweet ironici e l'hashtag #IostoconConte. Sì, perché "vederli umiliati è meraviglioso". E via così, tra sfottò bianconeri e frustrazione nerazzurra.



