Simone, su Instagram, commenta così l'infortunio al ginocchio patito nella finale di Coppa Italia Serie C tra Next Gen e Vicenza."Da quel preciso momento in poi la tua testa è un mare di negatività in piena.. ma poi c’è un passaggio fondamentale che già fa parte del recupero ed è sentire la vicinanza di tutti quelli che ti amano, ti vogliono bene , ti stimano o semplicemente ti seguono , quelle semplici parole di conforto mi hanno aiutato a mettere il primo di una lunga serie di mattoni per poter ripartire mentalmente e tornare ad essere il Simone di sempre.Voglio dirvi un piccolo ma sentito GRAZIE dal cuore perché ne avevo davvero bisogno!!Ci vediamo presto".