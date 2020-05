Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola. Su Tuttosport campeggia l'immagine di Cristiano Ronaldo, con il titolo invitante "Io sono qui". Il campione portoghese è sbarcato in tarda serata a Torino ed è pronto alla sua fase 2: periodo di isolamento e poi ripresa, si spera magari già in gruppo. "La rincorsa", invece, è il titolo scelto da Il Corriere dello Sport, che infiamma la ripresa degli allenamenti come primo indizio perché cominci al più presto anche il campionato, duello Scudetto compreso. Juve e Lazio in allerta.