Denis Zakaria e la risposta che convince. Durante la conferenza stampa di presentazione il nuovo centrocampista bianconero spiega: "Apice della carriera? Non mi fermo qui, ci conosciamo da tempo, sono un combattente e voglio migliorare. E' un passo importante come ho detto prima, ma ho sempre voglia di diventare più forte, di migliorarmi, qui avrò l'occasione di farlo al meglio. Il futuro? E' un passo, non il termine. Io come Pogba? Beh, Pogba lo conosciamo tutti. Sappiamo cos'ha fatto e cos'ha lasciato, è fantastico e spero di avere lo stesso successo. Ho la mia identità, spero di trovare il mio cammino e di lasciare il mio segno".