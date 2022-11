Intervistato da La Gazzetta dello Sport ( QUI l'integrale) il centrocampista francese dellaAdrienha parlato di un suo possibile futuro alla Juventus con la fascia da capitano. Queste le sue parole:"Mi sento già importante, perché Allegri conta davvero su di me. Per la fascia c’è già una gerarchia con Bonucci, Cuadrado e Danilo. Anche se potrebbe avere una logica pensarci, non è una priorità. La cosa più importante è portare in alto la Juve".