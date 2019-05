Ancora non è chiaro chi siederà sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Diversi sono i nomi accostati ai bianconeri. Uno di questi è Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è reduce da una stagione di alti e bassi conclusa con la vittoria della Coppa Italia. Ma la permanenza in biancoceleste ancora non è scontata. Al contrario, sono molti i rumors che vorrebbero il fratello di Filippo pronto a salutare Formello per accasarsi altrove. La Lazio sta facendo di tutto per trattenerlo, con una presunta offerta di rinnovo con cifre elevate da parte del presidente Claudio Lotito. Ma la Juventus resta un’opzione allettante per Inzaghi, ma, secondo Sportmediaset, non ci sarebbero solo i bianconeri ad essere interessati all’allenatore. Anche il Milan sembra intenzionato a puntare su di lui per rilanciarsi nel dopo Gattuso. Insomma, si prospetta un possibile duello tra due big.