Nella giornata di oggi si è svolta la conferenza stampa dell'allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, in virtù di quella che sarà la sfida di domani contro la Juve, in programma all'Allianz Stadium alle ore 21:00, L'ex attaccante del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato il suo passato in bianconero."Personalmente, tornare a Torino è sempre un’emozione particolare; alla Juve ho giocato quattro anni e realizzato quasi cento gol che ovviamente non dimenticherò mai".