Dopo la sconfitta finale contro il Napoli, l'allenatore della Salernitana,, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista a DAZN: "Dispiace molto, ma questa è la strada giusta e non potevo chiedere di più ai miei ragazzi. Non meritavamo di perdere; in ogni partita siamo penalizzati, e questo è frustrante. La Salernitana merita rispetto, così come io e i miei giocatori. Sono stato ammonito senza motivo, ero anche diffidato, non mi è stato concesso nemmeno di parlare. Questo non va bene. Chiedo rispetto per la Salernitana, e non ci lamenteremo più. Speriamo che stavolta le immagini siano state mostrate, così come l'espulsione di Gatti, che nemmeno era stata trasmessa in televisione. Non siamo soddisfatti, vogliamo perdere le partite in modo giusto".“Il Rigore è un rigore da Var, che non sarebbe stato fischiato senza. Anche il fallo di Demme sul gol è un fallo da Var, perché prende Tchaouna col gomito però non è stato visionato. Non mi piace l’atteggiamento degli arbitri, a fine primo tempo gli arbitri non mi guardavano neanche in faccia. Tutti sbagliamo però senza dialogo è una presa in giro“.